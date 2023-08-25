بعد ظهورها «بدون شعر»| أسما شريف منير ليست الأولى.. نجمات حلقن «زيرو» لأسباب مختلفة.. والرأي الشرعي والنفسي على الظاهرة

تُعد حلاقة الشعر أمر خاص بالرجال فقط ومعروف على مر السنين بأنه مرتبط بهم، ولكن أثناء الفترة الأخيرة، أصبح من العادي رؤية النساء يتخلين عن شعرهن الطويل الذي ميزهن لقرون، فشعر المرأة الذي وهبه الله عز وجل لها هو عنوان أنوثتها، والشعر بمثابة تاج المرأة، وجمال الشعر يظهر جمال المرأة وحسنها.

وتستعرض جريدة «البوابة نيوز» واقعة إزالة أسما شريف منير شعرها والأسباب وراء أقدامها على هذا الفعل، ونماذج لبعض النجمات اللاتي حلقن شعرهن لأسباب مختلفة، وذلك خلال السطور التالية:

وظهرت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير في وقتِِ سابق عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام» وهي تقوم بحلاقة شعرها بالكامل بماكينة الحلاقة؛ لتنهال عليها التعليقات متسائلين عن سبب إزالة شعرها بالكامل.

وردت «أسما»، قائلة: «شعري بقاله فترة بيقع جامد، دة غير إن من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص، غير الغدة وتأثيرها عليا، فقررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده، وابدأ من جديد، أحرر نفسي».

وفاجأت الفاشينيستا أسما شريف منير الجمهور بالقرار الذي اتخذته خلال الساعات الماضية بالتخلي عن شعرها وحلاقته تمامًا، وذلك أثناء تواجدها على السجادة الحمراء من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والمقام مدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت حليقة الشعر بعدما قامت بقص شعرها نتيجة تعرضها لأزمة صحية تسببت في سقوط شعرها، وأيضا بسبب الإجهاد الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة، ولذلك قررت البدء من جديد.

وصُدم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي من جرأة الفنانة أسما شريف منير، وعلق البعض أنها انتهت من علاقة سابقة، وتداول رواد السوشيال ميديا العديد من الآراء حول حالتها النفسية.

ولم تكن أسما شريف منير الفنانة الأولى التي أقدمت على تلك التجربة لحلق شعرها، بل أقدم عدد من الفنانات بنفس تلك التجربة، وإليكم التفاصيل كالتالي:

هناك العديد من المشاهير اللاتي حلقن شعرهن منهن من تعرضت لحالة نفسية وذلك عقب مرورها بأزمة نفسية، ففكرة حلاقة الشعر يتبناها بعض الفنانات، ولكن بدوافع مختلفة، بعضها يكن الدافع له تغيير شكلها لمجرد فقط تقديم دورًا فنيًا في أحد الأعمال، وأخريات يخترن هذا الحل دعمًا للنساء أو دعمًا لمرضى السرطان كما فعلت النجمة نادين نجيم، والبعض الأخر أنهوا علاقات عاطفية قديمة، ويصف البعض أن السيدات القادرات على فعل هذا الشئ فهي سيدة قوية مرت بالعديد من الصعاب والتحديات في حياتها الشخصية.

الفنانة شيرين عبد الوهاب

أقدمت الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب على حلاقة شعرها، حيث ظهرت على متابعيها حالقة رأسها تمامًا، وأثارت وقتها حالة من الجدل في حفلها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب ظهورها وهي "حليقة الشعر" مطالبة جمهورها بتقبلها بالمظهر الجديد، ولتبرر موقفها أنها كانت تعاقب نفسها على أفعالها معلقة “أنا كده فوقت”.

الفنانة السورية سوزان سكاف



أثارت الفنانة السورية سوزان سكاف ضجة كبيرة من قِبل رواد السوشيال ميديا، وذلك عقب ظهورها حليقة الرأس، واتضح بعد ذلك أنها أقدمت على هذا الفعل من أجل دور فني بمسلسل "حائرات"، حيث أن الشخصية تتطلب أن تكون على تلك الهيئة، وظهرت وهي تبكي بشدة أثناء التخلي عن شعرها.

الفنانة اللبنانية نادين نجيم

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في وقت سابق لمتابعيها وهي بدون شعر الرأس تمامًا، خلال دورها في أحداث مسلسل "خمسة ونص"، وكان المشهد وهي تحلق شعرها "زيرو" ضمن الأحداث، وذلك دعمًا منها لمرضى السرطان، مما أثار مظهرها ضجة كبيرة وقتها.

المطربة برتني سبيرز

قامت المطربة برتني سبيرز منذ 15 عامًا، بحلق رأس شعرها بالكامل، ليتضح لاحقًا أنها تعاني من انهيار نفسي كبير جرّاء مشاكل عائلية، وهو أمر أكدته في وقت لاحق في إحدى مقابلاتها: "كنت أمرّ بفترة صعبة، ولكن الأمر كان أشبه بمروري بحالة من التمرد أو الشعور بالحرية أو التخلص من الأشياء التي حدثت".

الحكم الشرعي في الظاهرة

كان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، علق في وقتِِ سابق على واقعة قيام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بحلاقة شعرها من جهة المنظور الديني والرأي الشرعي، مؤكدًا أن الدين الإسلامي علمنا ألا نتدخل في الأمور الشخصية للأشخاص، فلكل آدمي حرية شخصية لا يجوز لنا التدخل.

وأضاف الدكتور «كريمة» في لقائه على فضائية «الحدث اليوم»، أن المسلم لا يحق له حتى انتقاد أخيه المسلم، فقال النبي في خطبة الوداع “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”.

رأي الطب النفسي

فيما أوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على هذه الظاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إن شخصيات الفنانين تسمى شخصيات دورية، وكل موقف تظهر بـ شخصية مختلفة».

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الفنان عندما يتعرض لـ ضغط وحرمان عاطفي يقوم بفعل غريب أو موقف مخالف للواقع.

ولفت إلى أن الشعر لأي سيدة هو تاج المرأة، وعندما يتم إزالة الشعر يكون دليلا على قوة السيدة في هذا الموقف، وهذا التصرف من شيرين يدل على قوتها.

وتابع، أنه ينصح السيدات بعدم فعل ما قامت به الفنانة شيرين أو غيرها من الفنانات، معلقًا: "ربنا علمنا الصبر في الشدة، ولذلك على السيدات الصبر، وعدم إضاعة العمر في مشكلات".