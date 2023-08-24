الدوري السعودي.. أهلي جدة يقتنص 3 نقاط ثمينة من الأخدود (فيديو)

اقتنص فريق أهلي جدة، مساء اليوم الخميس، 3 نقاط ثمينة من ضيفه الأخدود بالفوز عليه بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2023-2024.

استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الوقت بدل من الضائع من اللقاء، حتى جاء هدف فوز الأهلي على الأخدود في الدقيقة 90+6 من رأسية إيفوارية تعامل فرانك كيسي مع الكرة بنجاح بعد عرضية الجزائري رياض محرز، قبل أن يمهدها البرازيلي روبرتو فيرمينو لمتوسط ميدان برشلونة السابق.

وتواجد الثلاثي الأجنبي، محرز، فيرمينو، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، في التشكيل الأساسي للراقي أمام الأخدود.

بهذا الفوز، وصل أهلي جدة إلى النقطة 9 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، على أن يظل الأخدود بنقطة وحيدة بعد 3 جولات في المركز الرابع عشر.