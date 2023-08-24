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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تتسلم تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب بأبو النمرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة ابو النمرس، بعدما تبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في ذلك، وان المتوفي كان يتناول المخدرات ويوم الواقعة تناول جرعة زائدة أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته في الحال.

كان بلاغ قد  ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة، يؤكد العثور علي جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة إسلام م ا، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.


بإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن الدورة الدموية العثور على جثة