الاتحاد يفوز على الإنتاج الحربي وديا استعدادا للموسم الجديد

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري ،على نظيره الإنتاج الحربي ،بهدفين مقابل لاشيء ،في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأكاديمية البحرية، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

سجل هدفي الاتحاد السكندري ،الأنجولي مابولولو أمام الإنتاج الحربي ودياً .

من جانبه ،حرص طارق العشري وجهازه المعاون خلال ودية اليوم أمام الإنتاج الحربي، على مشاركة عدد كبير من اللاعبين ،ومنحهم فرصة المشاركة والظهور داخل الملعب .

ويسعى «العشري »خلال المباريات الودية خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد ،للاطمئنان على جاهزية لاعبيه ،فضلاً عن معرفة مدى الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي إبرامتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .