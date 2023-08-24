الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل طعنته زوجته بمنطقة الطالبية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام سيدة، بتسديد طعنه لزوجها بالصدر في منطقة الطالبية، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن بلاغ كان قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من مستشفي الهرم، يشير إلي وصول عامل مصاب بطعنه نافذة بالصدر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة عامل بطعنه نافذة بالصدر.

بعمل التحريات تبين أن زوجة المجني عليه طعنته بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة.

وتحرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.