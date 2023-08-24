"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بالبحيرة

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين وعلاج ماشيتهم بمحافظة البحيرة.



وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



واضاف فاضل، ان القافلة والتي استمرت فعالياتها من الاحد الماضي، وحتى اليوم الخميس، تمت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز .



وأشار مدير المعهد ان القافلة قدمت خدماتها، لحوالي ٨٧٠١ حالة، لدى ٣١٩٣ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية في قري الظهير الصحراوى ومراقبة الانطلاقه بالبحيرة، لافتا الى انشطة القافلة شملت: اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٣٣ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٤٦١ وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد ١٤٦٨ حالة وتم عمل ٣٥ عمليات جراحية وتم تحصين ١٠١٠ وتم تجريع اغنام بعدد١٦١١ وتم رش ٢٥٦٥ حيوان.