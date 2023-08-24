فرص عمل.. محافظة الجيزة تعلن حاجتها إلى 50 مهندس (التخصصات والشروط)

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن حاجتها لتشغيل ٥٠ مهندس بتخصصات مختلفة لشغل الوظائف الهندسية الآتية:

عدد 25 مهندس مدني ( قسم انشاءات )، مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم انشاءات

عدد 3 مهندسين عمارة مؤهل عالي هندسي تخصص عمارة

عدد 2 مهندس تخطيط عمراني بمؤهل عالي هندسي ( تخطيط عمراني )

عدد 5 مهندس كهرباء بمؤهل عالي هندسي ( تخصص كهرباء)

عدد 7 مهندس ميكانيكا منهم 4 ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات

عدد 3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة

عدد 2 مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق

عدد 6 محلل نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات كلية آداب قسم جغرافيا

شروط التقديم:

بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة

أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل

أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة

أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن ٣٥ عاما

أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعلى منها

أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل

العمل بنظام السركي اليومى (اجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت او تقنين أوضاع او تحويله الى عقد دائم او خلافه.



المستندات المطلوبة:



صور من ( المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت )

ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم اصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ( قسم التعيينات ) على النموذج المعد بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 في 6.

التقديم يبدأ في الفترة من 27 أغسطس الجاري إلى 27 سبتمبر المقبل، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد .