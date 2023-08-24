الاحتلال يعتقل 32 فلسطينيا في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 32 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون، حسبما أفادت قناة "لقاهرة الاخبارية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظة جنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا، ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر عقب مداهمة منازلهم.

كما تم اعتقال 15 فلسطينيا من مخيم الفوار ومدينة الخليل بينهم أسيران محرران، فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من مدينة أريحا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من شمال القدس المحتلة وآخر شمال غرب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة المشرفة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة وسط منع شرطة الاحتلال دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة والتضييق على دخول المصلين المسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.