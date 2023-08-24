سفير جنوب أفريقيا لشئون البريكس: الرئيس رامافوزا يعلن الأعضاء الجدد في المجموعة بختام المناقشات

الخميس 24/أغسطس/2023 - 10:05 ص

قال سفير جنوب أفريقيا لشئون آسيا والبريكس شيربا أنيل سوكلال، إن الرئيس سيريل رامافوزا سيعلن عن أسماء الدول التي ستتم دعوتها للانضمام إلى مجموعة دول (البريكس) كأعضاء كاملي العضوية، بعد أن يختتم قادة المجموعة مناقشتهم حول هذه القضية، اليوم الخميس.

وأضاف سوكلال- في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- أن الزعماء "سيعقدون اجتماعا آخر لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الدول، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي، حيث سيعلن الرئيس رامافوزا رسميا عن قائمة الدول التي تم الاتفاق عليها من جانب جميع دول البريكس".

وتابع أن "قادتنا أجروا نقاشا الليلة الماضية بناء على توصية الوزراء.. لقد كانت مناقشة مستفيضة للغاية، لأن التوسع يجب أن يكون موقفا مدروسا بعناية، ويواصلون المناقشة اليوم، وتوصلوا الآن إلى توافق في الآراء بشأن التوسع".

وأكد الدبلوماسي أن معايير توسع البريكس قد تم بالفعل الانتهاء منها واعتمادها بالإجماع من جانب قادة المجموعة، وأن العمل بشأنها تم تنفيذه بنشاط على مختلف المستويات منذ العام الماضى.