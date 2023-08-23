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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بتهمة البحث عن آثار.. استمرار حبس 4 أفراد 15 يومًا بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرار بتجديد  حبس 4 أفراد 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزلهم مما يؤثر على سلامة المنزل؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط مالك المنزل و3 آخرين وأدوات الحفر وجرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات الآثار المنزل