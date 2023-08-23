محادثات بين أرمينيا وفرنسا حول قضايا التعاون الثنائي والوضع حول ممر لاتشين

بحث رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، مع السفير الفرنسي الجديد لدى البلاد أوليفييه ديكوتيني اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان؛ التعاون بين يريفان وباريس، والأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ، نتيجة لإغلاق السلطات الأذرية لممر لاتشين.

وقال البرلمان الأرميني - في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - "لقد هنأ سيمونيان السفير الفرنسي على توليه مهام منصبه الجديد"، مُعربًا عن ثقته في بذل الأخير قصارى جهده من أجل تعميق علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد سيمونيان - خلال المحادثات - عمق علاقات الصداقة بين أرمينيا وفرنسا، مُشيرًا إلى أنها "حليف عظيم وشريك موثوق به بالنسبة لأرمينيا".

وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - التعاون النشط بين البرلمانين الأرميني والفرنسي، إلى جانب الوضع الأمني في المنطقة، كما تبادلا الآراء حول خطوات التغلب على أزمة ممر لاتشين. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المزيد من التعاون، بحسب البيان.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.