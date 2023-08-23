تفاصيل تأييد مستقبل وطن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية.. فيديو

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كواليس تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مستقبل وطن حزب وليد تمخض عن ثورة 30 يونيو، وبدأ كحزب داعم للرئيس في انتخابات 2018.

وأشار إلى أن الحزب عكف على إجراء سلسلة لقاءات داخل أروقة الحزب، وتم مناقشة طرح ترشح الرئيس لدورة جديدة لرئاسة الجمهورية، نتج عنه إجماع من أعضاء الحزب وممثليه في البرلمان على تأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي نجح في فترة زمنية قياسية خلال 9 سنوات على النهوض بالدولة بكل قوة في جميع القطاعات والقضاء على الإرهاب.

وأردف أن ملف حقوق الإنسان جاء بالتوازي مع إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح نحو 1500 سجين وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال لجنة العفو الرئاسي.

