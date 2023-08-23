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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"مستقبل وطن": إنجازات الرئيس في 10 سنوات تجعلنا نؤيده وندعمه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: "من الطبيعى بعد المجهود الكبير الذى قدمه الرئيس السيسى للدولة خلال الـ 10 سنوات فى مختلف المجالات ـم نعلن تأييدنا ودعمنا لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف عمار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن من أهم الأشياء الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تقدم خدمات كبيرة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بالإضافة للقضاء على العشوائيات وبناء مساكن بديلة والإسكان الاجتماعى الذى تم إقامته خلال 10 سنوات والذى كان يحتاج 40 سنة.

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" كانت نظرة للريف وصعيد مصر والذى لحقه الإهمال لسنوات، بالإضافة لإنشاء محطات طاقة كبيرة نفتخر بها ونصدرها خارج مصر، وبرامح تكافل وكرامة، موضحا أن عجلة التنمية دارت والرئيس السيسى وضع هدفا أمامه من أجل رخاء ورفاهية المواطن.

 

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