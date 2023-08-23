دراسة: الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية

أكدت دراسة جديدة أن الأسبرين له دور كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة المقدمة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن عدم تناول الأسبرين بعد نوبة قلبية، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو سكتة دماغية أو الموت.

كانت أعمار جميع المشاركين في الدراسة أكبر من 40 عاما ، وكان لديهم تاريخ من النوبات القلبية لأول مرة في الفترة ما بين 2004-2017. وتم علاجهم جميعا بدعامة للشريان التاجي، وتناولوا الأسبرين في السنة الأولى بعد إصابتهم بالأزمة القلبية.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة آنا ميتا كريستنسن، إن الباحثين قاموا بتقييم التأثيرات طويلة المدى للأسبرين على المرضى، الذين لم يتلقوا أي دواء آخر مثل مضادات التخثر ومثبطات P2Y12 التي توصف بعد النوبات القلبية للوقاية منها.

أراد الباحثون معرفة ما إذا كان المرضى الذين لم يتناولوا الأسبرين، أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الجرعة الموصى بها من الأسبرين بانتظام.

ووجدت الدراسة أن المرضى غير الملتزمين بتناول الأسبرين أكثر عرضة بنسبة 29%، و40%، و31%، و20% للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، بعد فترات متفاوتة من النوبة القلبية الأولى.

وأوصت الدكتورة كريستين بالتعامل مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة بحذر.. لأن الدراسة أظهرت فقط وجود علاقة بين الأسبرين و حدوث النوبات القلبية للمرة الثانية، لكن يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى يجب أخذها بالاعتبار

وأضافت أن الإرشادات الحالية التي توصي باستخدام الأسبرين على المدى الطويل بعد نوبة قلبية يجب الاستمرار في اتباعها، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا