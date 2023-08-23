ضبط 4 أطنان سماد ودقيق مدعم قبل تهريبه بالشرقية

شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة رقابية وتفتيشية اليوم أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية من سماد اليوريا المدعوم من الدولة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بكمية مقدارها ٦٠ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بكمية مقدارها ٣ أطنان وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من الدقيق الحر مقدارها ٢٠ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بكمية مقدارها طن، وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣ .

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.