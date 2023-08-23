إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس باحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة في منطقة عين شمس الي محكمة الجنايات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطة الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ (200 ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.