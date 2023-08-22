وزير الرياضة يهنئ أحمد حامد ومعتز وائل بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى لاعبي منتخب مصر أحمد حامد ومعتز وائل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع رجال ببطولة العالم للخماسي الحديث، والمقامة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.



تمكن الثنائي المصري أحمد حامد ومعتز وائل من حصد المركز الأول بعدما نجحا في تحقيق 1467 نقطة.



كما احتل الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة.



أكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.



وأشاد بالأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث رجال وسيدات خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية.