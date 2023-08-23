الأهلي يسعى لتمديد عقد بيرسي تاو بعد خديعة السنة الرابعة

يسعى مجلس إدارة نادي الأهلي، إلى تمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليلحق بزملائه الذي نجح المارد الأحمر في تمديد عقودهم خلال الأيام الماضية مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

وفجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة بشأن وجود بند مثير في عقد بيرسي تاو، مؤكدا أن عقد اللاعب الجنوب أفريقي ينتهي مع المارد الأحمر، بنهاية الموسم الجديد وليس الموسم بعد المقبل.

وأضاف المصدر أن تاو وقع لمدة 3 سنوات مع الأهلي وليس 4 مواسم، مع وجود بند التمديد لمدة موسم رابع ولكن بموافقة الطرفين.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء القادم، قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور ال٨ لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل. وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.



