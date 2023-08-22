محافظ جنوب سيناء يكرم عددا من العاملين بالزراعة

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عددا من العاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لتميزهم في عملهم خلال الموسم الشتوي 2022/ 2023 لتوريد القمح المحلي بالمحافظة حيث حققت المديرية المستهدف بنسبة 100 % ووصلت الكمية الموردة الي 86 طن قمح.

وجاء المكرمون كالتالي:

الدكتور محمد خليل محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة

محمد اسماعيل السيد رئيس لجنة استلام القمح

مهندسة هانم محفوظ سالم مسؤل توريد القمح بالمديرية

مهندس احمد عبد الرشيد راغب مدير جمعية الوادي الزراعية بطور سيناء

مهندسة نجلاء عبد العزيز السيد مسؤل تشغيل ماكينة دراس القمح

اسماء منصور عبد الحميد عضو غرفة عمليات لجنة القمح

اسماعيل محمود عبد المنعم سائق الجرار الزراعي.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشاد المحافظ بجهود مديرية الزراعة بالمحافظة وخاصة في مجال توريد القمح المحلي وتحقيق نسبة 100 % هذا الموسم متمنيا تحقيقها أيضا في الأعوام المقبلة.