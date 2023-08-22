تكريم سحر إسماعيل بمناسبة انتهاء فترة رئاستها لمركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع

كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمناسبة انتهاء فترة رئاستها للمركز في أغسطس الجاري، وذلك تقديراً لما قدمته من جهد ملموس وعطاء متميز لرفعة المركز والهيئة خلال فترة رئاستها.

وفي كلمته قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة: "أتشرف بحضور حفل تكريم أحد الشخصيات الهامة في تاريخ المركز وهي الدكتورة سحر إسماعيل والتي لمسنا فيها التفاني في العمل وروح التعاون والتي كانت سبباً في كثير من الإسهامات بالمركز والهيئة على أرض الواقع ولقد تشرفت بالتعاون معها في العديد من المشروعات ومجالات العمل المشتركة على مستوى المركز والهيئة. ولقد قامت بتنفيذ ذلك من خلال رؤيتها المستقبلية التي انعكست على التطوير الكبير في الكثير من الأنشطة العلمية بالأقسام والشعب العلمية بالمركز وكذلك عرض أهم الأبحاث والأنشطة التطبيقية في مجالات عمل المركز والتي تخدم المجتمع، وأن الهيئة والمركز ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذي أضافته سيادتها خلال فترة رئاستها للمركز".

وخلال كلماتهم، قدم الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس الهيئة للمشروعات والبحوث، الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والدكتورة نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة، الدكتور ة ليلى فكري نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور خالد صقر رئيس الهيئة الأسبق والدكتور علي حماد نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور حسن عبد الرحيم نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور السيد حجازي رئيس المركز الأسبق ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري الشكر والتقدير للدكتورة سحر إسماعيل على مجهوداتها المثمرة وإسهاماتها خلال فترة رئاستها للمركز والتي انعكست على جميع قطاعات العمل وساهمت في خدمة وتطوير الكثير من الأنشطة والمعامل والمجالات العلمية والتطبيقية والبحثية بالمركز وكذلك خدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة بأن المركز خلال رئاسة الدكتورة سحر إسماعيل قد حصل على شهادة اعتماده كأول جهة علمية معتمدة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي في يونيو2022 وكذلك شهادة الاعتماد كمركز إقليمي متميز للتعاون الفني في مجال التطبيقات الصناعية والطبية للإشعاع وكذلك استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أغسطس 2022. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل والأنشطة العلمية لعرض مخرجات الأقسام العلمية بالمركز في مجالات البحوث التطبيقية المختلفة والتي تتعلق بإيجاد الحلول الملائمة للعديد من المشاكل في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والطب والبيئة، والتي تهدف إلى خدمة الإنسان والمحافظة على صحته ودفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري.

وفي ختام التكريم أعربت الدكتورة سحر إسماعيل في كلمتها عن شكرها وامتنانها لجميع الحاضرين ولجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع متمنية لهم دوام التوفيق والرقي ومعربة عن امتنانها وسعادتها بهذا التكريم.

وأفاد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمركز وكذلك الإدارة العليا بالهيئة كانوا حريصين على تنظيم هذه الاحتفالية والمشاركة في هذا التكريم، لأن هذه اللفتة هي أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرًا عن الشكر والعرفان والامتنان.