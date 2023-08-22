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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ليلة سقوط أخطر 4 تجار مخدرات في قبضة مباحث حلوان

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح ضباط قسم شرطة حلوان، في ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كمية من مخدر الهيروين مباحث حلوان مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حلوان بندقية خرطوش