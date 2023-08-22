ليلة سقوط أخطر 4 تجار مخدرات في قبضة مباحث حلوان

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 12:51 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بمنطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح ضباط قسم شرطة حلوان، في ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.