"القباج" تتابع نشاط حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التنفيذ الميداني لحملة «هنوصلك» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كل أنحاء الجمهورية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإزالة أية عقبات تواجه القائمين على تنفيذ الحملة من أجل التيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع فعاليات الحملة وأعمال التسجيل، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات الأهلية للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق إقامتهم.

وتتم الحملة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

هذا وقد شهدت محافظات الشرقية والقليوبية وسوهاج بدء أعمال مكاتب التأهيل المتنقلة التى استهدفت الوصول للمستفيدين بمنازلهم، حيث شهدت فعاليات الحملة إقبالا من المستفيدين للحصول على بطاقة الخدمات المقدمة فى استراتيجية جديدة للتواجد وتقديم الخدمة بطرق أكثر تميزًا.