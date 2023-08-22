اليوم.. بدء قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا

يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم 5 اقتصادات ناشئة، في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في قمة من المتوقع أن تركز على توسع التحالف، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ويضم التحالف حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يضم العديد من الأعضاء الجدد.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع وسط اهتمام دولي لافت بالتجمع الذي بات ينظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة أمريكا على قيادة العالم.

وخلال اجتماع القادة بين 22 و24 من الشهر الحالي، هناك ملفات رئيسية بارزة على الطاولة وهي، توسع التحالف، إلي جانب مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية والانقلاب في النيجر.