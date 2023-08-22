حبس 7 متهمين لانتحالهم صفة رجال شرطة للنصب على مالك مكتبة بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بشبرا مصر، اليوم، بحبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على مالك مكتبة بدائرة القسم كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (7 أشخاص "ل 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالى") بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الاتجار بالنقد، اختمرت فى ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب انتحال الصفة ، حيث قام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالى "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالاستعانة بباقى المتهمين لانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجنى عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

بمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.