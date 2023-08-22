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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 3 عاطلين في تصنيع الاستروكس في السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة  تلقي معلومات قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم)؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمول – 2 مكواه لتغليف الأكياس - كمية كبيرة من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدد قاضي المعارضات حبس تصنيع استروكس السلام