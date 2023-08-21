ماذا قالت النيابة بشأن اتهام مسجل وآخرين بإطلاق النيران علي كلب وقتله

أمرت النيابة العامة بجنوب الحيزة، بحبس مسجل و٤ اخرين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، اتهامهم بالتعدي علي كلب وإطلاق النيران علية وقتله بالهرم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب باستخدام بندقية خرطوش بمنطقة الهرم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.