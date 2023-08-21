آمنة يتابع مع الزملوط الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الاثنين مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه ، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف.

وتناول الاجتماع ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادي الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة في مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن ٦٩٤٧ مشروع، بقيمة ٥٩٢ مليون جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألف ١٧٧ فرصة عمل، وأكد المحافظ على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود محافظة الوادي الجديد في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة فى توفير الكهرباء.

كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ، وخدمة عملية التنمية وتعزز المزايا النسبية للمحافظة وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لابناء الوادي الجديد .



