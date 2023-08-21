زي النهارده.. ميلاد الفنان "عزت أبو عوف"

يمر علينا اليوم الاثنين الموافق ١٨ شهر أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل"عزت أبو عوف" ، وعزت أحمد شفيق أبو عوف ممثل وموسيقار، ولد في مدينة القاهرة، وتخرج في 21 شهر أغسطس عام 1948 وتوفي في 1 شهر يوليو عام 2019.

وتخرج من كلية الطب، وكانت بداياته الفنية عندما أصبح عضواً في فرقة «بلاك كوتس» وكانت فرقة شهيرة وقتها لكن تم حلها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته وحققت الفرقة نجاحاً باهراً في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

انطلاقته الفنية



اتجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل له أيس كريم في جليم، وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والتلفزيرنيه وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017.

و شارك" ابو عوف" ايضاً في تقديم برامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم، كان أيضاً رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008، وقدم دوراً بارزاً في إستكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

عائلته

ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف. تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015 وتأثرت صحته بشدة وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في فاتح شهر يوليو 2019.

وهو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخريج كلية الطب، ووالد المخرجة مريم أبو عوف وأخو الممثلة مها أبو عوف وقد كانت بدايته هو وأخواته في فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته. قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين.

بداية فن التمثيل

بدأ التمثيل عام 1992م، وساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها، ويعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمهُ لفرقتهِ الفور إم ومن ثم أصبح مستقلاً وتربطهُ علاقة محبة وتعاون مع المطرب عمرو دياب، الذي شاركهُ في العديد من الأعمال منها أيس كريم في جليم، وفيديو كليب راجعين، وصوته في برنامج الحلم وأتخذ تامر حسني نفس النهج وشاركهُ أفلامه مثل عمر وسلمى في ثلاثة أجزاء.

وفاته

توفي في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الموافق 1شهر يوليو عام2019 عن 70 عاماً، بعد صراع مع المرض.

أعماله

شارك الفنان،" عزت أبو عوف " في العديد من الاعمال الفنية ومنها افلام:

هروب اضطراري،L،تحت الترابيزة الوزير سابقاً،خطة بديلة ،باباراتزي كارت ميموري، المعدية ،شمال يا دنيا، هاتولي راجل، جيم أوفر ،عمر وسلمى3، مشروع غير اخلاقي ,بيبو وبشير،وخلطة فوزية وأرض الخوف.

