وزير الرى يلتقى نظيره الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الأثنين، باسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ،وذلك على هامش مشاركته فى "الاسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا فى مجال المياه ، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالى للامكاو) وإندونيسيا بالشكل الذى يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكافة دول العالم .

وتوجه السيد باسوكى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من (١٨ - ٢٤) مايو ٢٠٢٤ ، حيث أبدى الدكتور سويلم رغبة مصر فى المشاركة فى هذا المنتدى الهام لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ ، مشيرا لمشاركة ممثلين عن الجانب المصرى فى كافة الإجتماعات التحضيرية للمنتدى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية ، مشيرا لأهمية البناء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى هذا المجال خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية .

كما أشار لقيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27 ، متوجها بالدعوة لإندونيسيا لدعم هذه المبادرة الهامة .