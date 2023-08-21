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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم الشئون الإدارية

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
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أصدر المهندس  طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم للشئون الإدارية ومديراً عاماً للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسماؤهم:

 المحاسب  خالد أحمد عبد العزيز متولى - نائباً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بقطاع البترول.

 محمد عبد المعز الشعراوي محمد نصار - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.

 محمد مصطفى محمد سيد - مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول. 

 ساره محمد سعيد زعلوك - مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة

صان مصر).

 محمد ممدوح محمد رشاد عزمي - مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).

 

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