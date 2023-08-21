برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير المنظومة التعليمية جزء مهم نحو الجمهورية الجديدة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة التعليمية والكوادر البشرية. قائلا: إن ذلك رهان على المستقبل ويحسب لسياسة الرئيس السيسي ورؤيته للغد.

ونوه الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى تناول الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التعليم، متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، وجهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة. قائلا: إنه اجتماع هام للغاية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، للتوجه بتطوير شامل للنتظومة التعليمية والكوادر البشرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة التعليمية في مصر، حققت نجاحا كبيرا جدا طوال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي، وهناك تطوير شامل في المنظومة التعليمية بفضل جهود الرئيس السيسي والرؤية المتكاملة للتطوير. شملت بناء المدارس وإحداث نقلة في المناهج والكوادر البشرية وهناك إصرار على مواصلتها.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي.



واختتم النائب أمين جابر الصيرفي، أن، تطوير المنظومة التعليمية في مصر جزء هام ورئيسي نحو الجمهورية الجديدة. وهناك خطوات كبرى تمت في ملف التعليم بالفعل.

