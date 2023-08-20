اقرأ غدًا في "البوابة".. رئيس النظام العسكرى بالنيجر: الفترة الانتقالية لن تتجاوز 3 سنوات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 21 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رئيس النظام العسكرى بالنيجر: الفترة الانتقالية لن تتجاوز 3 سنوات

أخيرًا.. وفد «إيكواس» يقابل الرئيس المخلوع.. والجنرال تيانى يُحذر من التدخل العسكرى

جبهة ثلاثية.. تعاون أمريكى يابانى كورى جنوبى ضد الصين وكوريا الشمالية

حرب إلكترونية.. سول تتهم قراصنة من كوريا الشمالية باستهداف تدريبات عسكرية مع واشنطن

الفرار من الجحيم.. حرائق الغابات تُجبر 30 ألف شخص على إخالء منازلهم فى كندا

سجينة من داخل سجون الماللى: الشعب اإليرانى مصمم على إنهاء النظام االستبدادى ويسعى لبناء مجتمع مدنى مستقر

صراع على الخراب بين تنظيم »داعش« و»القاعدة« لبناء دولة خالفة فى أفريقيا

١٠٠٠ أسير فلسطينى يضربون عن الطعام فى معركة الأمعاء الخاوية داخل السجون اإلسرائيلية احتجاجا على القمع الوحشى

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ملحق ٤ صفحات داخل العدد

أزمة النيجر.. ازدواجية السياسة األمريكية تضع غرب أفريقيا فى أتون صراع دولى كارثى

مصر غنية باملوارد الطبيعية.. الطاقة الخضراء أسلوب حياة لتحقيق الرخاء

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