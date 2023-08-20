منتدى أوروبي يناقش مكافحة تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة

الأحد 20/أغسطس/2023 - 04:51 م

بدأت اليوم /الأحد/ أعمال منتدى "ألباخ" الأوروبي في مدينة تيرول النمساوية بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات الدولية من مختلف دول العالم.

وقال بيان لإدارة المنتدى إن المناقشات سوف تركز على عدة قضايا دولية حيوية أبرزها مكافحة تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة، منوهًا إلى ضرورة أن تصبح مدينة تيرول "نموذجًا لكل أوروبا" في قضايا المناخ وحماية البيئة.

وشدد البيان على ضرورة التنسيق بين كافة المدن والمقاطعات النمساوية والأوروبية في بذل جهود مشتركة في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى أهمية أن يكون تحول الطاقة في ضوء تغير المناخ والأمن الضروري للإمدادات في أوروبا، موضحًا أنه يجب أن تستخدم تيرول إمكاناتها وتخلق استقلالية للطاقة بالإضافة إلى انتقال الطاقة.

ومن جانبه.. حذر ميشثيلد ووردورفر المدير العام للطاقة في الاتحاد الأوروبي من تداعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول الأوروبي -على هامش المنتدى- أنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب تم تحقيق الكثير من خلال توفير الطاقة ورفع الكفاءة والتنويع في الإمدادات.

وأضاف ووردورفر أنه تم توفير المزيد من الطاقة عما أعلنه الاتحاد الأوروبي سابقا موضحًا أن صهاريج تخزين الغاز الآن ممتلئة بنسبة 90 في المائة قبل شهرين ونصف من الموعد المخطط له.. قائلًا إن الاتحاد الأوروبي مستعد جيدًا لفصل الشتاء.