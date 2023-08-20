محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية

عقدت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعها اليوم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية بمديرية الزراعة لاختيار الأكفأ والأنسب ، يأتي هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مديري مديريات التنظيم والإدارة والزراعة ، المستشار القانوني ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (5) من المتقدمين ، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها ، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية ، لافتاً إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال و تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي .