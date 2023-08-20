تشكيل هجومي متوقع لبرشلونة أمام قادش

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "كامب نو"، لمتابعة الموماجهة المرتقبة بين فريق برشلونة، الذى يستضيف نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وافتتح برشلونة مشواره في الدورى هذا الموسم فى الليجا، بتعادل سلبي مُحبط خارج ملعبه أمام خيتافي ليفقد أول نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه.



ومن المتوقع ان يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: جوندوجان، روميرو، دي يونج.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، بيدري، فيران توريس.