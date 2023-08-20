وزارة الرياضة تستقر على لجنة إدارة الزمالك

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا هامًا، صباح اليوم الأحد، مع بعض قيادات الوزارة ورموز نادي الزمالك لمناقشة الموقف النهائى داخل القلعة البيضاء بعد استقالة المجلس.

وينتظر وزير الرياضة إرسال استقالة مجلس ادارة الزمالك رسميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلمت «البوابة نيوز» أن وزير الرياضة استقر على اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك حتى موعد أول جمعية عمومية والدعوة إلى انتخابات مجلس جديد

وتضم اللجنة وفق اللائحة الاسترشادية كلا من:

إيهاب خضر.. المدير التنفيذي

أحمد إبراهيم.. المدير المالي

أحمد عبد الدايم.. مدير النشاط الرياضي

مع الاستعانة بأي شخصية تراها اللجنة للمعاونة في إدارة شؤون القلعة البيضاء.

وكشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أنه حتى الآن لم تصل أي استقالة رسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك إلي الجهة الإدارية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» منذ قليل، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لا تتعامل مع الاستقالات على صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال وصول استقالة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك إلى الجهة الإدارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.

واختتم المصدر: جميع الحلول جاهزة لأن نادي الزمالك من أكبر الأندية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ولن تقبل وزارة الرياضة أي مساس بالقلعة البيضاء.