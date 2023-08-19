جيرارد يحتفل بـ"صلاح" بعدما كسر رقمه في الدوري الإنجليزي

احتفل ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدرب الحالي للاتفاق السعودي، بإنجاز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي الذي تفوق على رقمه الشهير مع الفريق الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا رائعا لليفربول في مباراتهم أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز الـ"بريميرليج".

بهذا الهدف، وصل رصيد صلاح مع ليفربول إلى 187 هدفا في مختلف البطولات، متجاوزا رقم جيرارد الذي كان يحمله لفترة طويلة وهو 186 هدفا، وبالتالي، احتل المركز الخامس في قائمة هدافي النادي الأحمر على مر العصور.

ونشر جيرارد، صورة له عبر حسابه في "إنستجرام"، وهو يتابع مباراة ليفربول وبورنموث أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وأضاف تعليقا جميلا جاء فيه: "محمد صلاح 187"، مؤكدا بهذه الكلمات إعجابه واحترامه لإنجاز صلاح، مرفقا هذا التعليق برمز "التاج"، ليشير إلى لقب صلاح الذي حققه بجدارة بين جماهير ليفربول "الملك المصري".

