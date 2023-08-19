مصرع شخص إثر اصطدام سيارة نقل بشجرة ومنزل على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل بشجرة ومنزل بالكيلو 75 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمنطقة غرب النوبارية .

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود حادث مرورى ومتوفى بالكيلو 75 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بمنطقة غرب النوبارية ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في اصطدام السيارة بشجرة ضخمة ومنزل وأسفر الحادث عن وفاة عبد العزيز عيسي عبد العزيز ، 23 سنة ، مقيم بالمرج .

جري نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة مستشفي غرب النوبارية ، تحت تصرف النيابة العامة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .