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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص إثر اصطدام سيارة نقل بشجرة ومنزل على طريق الإسكندرية الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل بشجرة ومنزل بالكيلو 75 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمنطقة غرب النوبارية .

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود حادث مرورى ومتوفى بالكيلو 75 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بمنطقة غرب النوبارية ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في اصطدام السيارة بشجرة ضخمة ومنزل وأسفر الحادث عن وفاة عبد العزيز عيسي عبد العزيز ، 23 سنة ، مقيم بالمرج . 

جري نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة مستشفي غرب النوبارية ، تحت تصرف النيابة العامة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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