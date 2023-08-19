الفلبين تحث الصين على عدم اعتراض السفن المتوجهة لإحدى الجزر المتنازع عليها

حثت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم السبت، خفر السواحل الصيني لتجنب اعتراض سفن الامداد المتوجهة للقوات المتمركزة على متن سفينة "بي آر بي سييرا مادري" الحربية الفلبينية بجزيرة أيونجين شول (المتنازع عليها مع الصين).

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية ميديل أجيلار - وفقا لما أوردته صحيفة (فيل ستار) عبر موقعها الإلكتروني - "تم الانتهاء فقط من النصف الأول من مهمة إعادة الإمداد للسفينة الحربية بينما تم تحديد المرحلة التالية لإعادة الامداد خلال الأسبوعين التاليين"، داعيا خفر السواحل الصيني لعدم تجاهل الأمر.

وأكد أن القوات المسلحة الفلبينية ملزمة بضمان سلامة أفرادها في (بي آر بي سييرا مادري) رغم الأحداث التي وقعت في 5 أغسطس الجاري.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام سيادة الفلبين وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مناطقها البحرية.

وأضاف متحدث القوات المسلحة الفلبينية "نحن ملتزمون بتنفيذ مهمة التناوب وإعادة الإمداد لموظفينا والحفاظ على وجودنا في جزيرة أيونجين"، مضيفا أن "ممارسة حقوقنا السيادية وولايتنا القضائية هي شهادة على إيماننا الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد والذي يدعم السلام والاستقرار الإقليميين".

وتقدمت الفلبين - مطلع الشهر الجاري - باحتجاج على استخدام سفن خفر السواحل الصينية لخراطيم المياه ضد سفن فلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ومنذ عام 2020، قدمت الحكومة 445 احتجاجًا دبلوماسيًا ضد وجود الصين وأفعالها في بحر الفلبين الغربي منهم 35 احتجاجا خلال العام الجاري.

يذكر أنه في 1999، أوقفت الفلبين عمدا السفينة العسكرية "بي ار بي سييرا مادري" في الجزيرة المرجانية بهدف تأكيد مطالبها بالسيادة عليها في مواجهة الصين، ومنذ ذلك الحين تشكل السفينة مصدر توتر بين بكين ومانيلا، ويعتمد مشاة البحرية الفليبينية على متنها على تلقي الإمداد للاستمرار.