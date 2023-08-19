رئيس جامعة قناة السويس يشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو 2023

انطلقت صباح أمس الجمعة الموافق 18 أغسطس فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو 2023، حيث أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة افتتاح النسخة الثانية للمهرجان، الذي أُقيمت فاعلياته بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

هذا وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على المشاركة في حفل الافتتاح؛ إيماناً بالدور المجتمعي للجامعة، وضرورة تفاعلها مع كافة الاحتفالات التي تتم داخل محافظة الإسماعيلية.

كما هنأ رئيس جامعة القناة محافظ الإسماعيلية بنجاح المهرجان في دورته الثانية، مُشيداً بفكرة المهرجان ودوره الفعال في الترويج السياحي للمحافظة، ولمحصول المانجو الذي تشتهر به الإسماعيلية .

حضر الافتتاح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية لدى جمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، اوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان)، والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من مشاهير السوشيال ميديا (البلوجرز)، ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية والمصرية، ووسط حضور شعبي غير مسبوق من أهالي المحافظة.

بدأ الاحتفال بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات، يليه فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.

وعقب الافتتاح- انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز، كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفلية من أمام مبنى الديوان العام وصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6 .

كما أُقيم معرض لبيع كافة أنواع المانجو بأسعار الجملة، بالحديقة الخارجية بنادي الجولف، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي لعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة، ومسرحًا للعرائس.



جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان المانجو تستمر حتى يوم السبت 19 أغسطس الجاري، مع استمرار توافر المانجو- بالمنافذ الثلاثة بمنطقة الغابة، نادي الفيروز، الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي- بأسعار الجملة خلال موسم المانجو .