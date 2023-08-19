السيسي: الدولة في تطور مستمر ولن تتوقف أبدًا عن العمل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيسي، برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية حيث أشاد بالجهد المبذول.

وقال الرئيس السيسي: أقدر الجهد المبذول والإعداد الذي تقوم به الاكاديمية، مؤكدا أن الدولة في تطور مستمر ولن تتوقف أبدا عن العمل.