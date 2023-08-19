« EG.5».. متحور جديد ينتشر في نحو 50 دولة.. «الصحة العالمية»: تزايد القلق بشأن خطورته وتسبب في مليون إصابة و3100 حالة وفاة في شهر.. ووزارة الصحة تؤكد عدم ظهوره في مصر.. واستعدادت للطوارئ

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحور كورونا الجديد «إيريس»، والذي يزداد القلق حاليًا بشأن خطورته ويعرف باسم «EG.5»، بعدما بات الأكثر انتشارا في 50 دولة تقريبًا، منهم: «الولايات المتحدة الأمريكية- بريطانيا- كوريا الجنوبية- اليابان- كندا- أستراليا- فرنسا- أسبانيا- البرتغال- سنغافورة»، وظهر في دولة الكويت، وتسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.

خطورة المتحور الجديد «إيريس»

يمثل المتحور الجديد مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع «كوفيد طويل الأمد»، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية «Eg.5»، الذي أطلق عليه لقب «إيريس»، باعتباره مثيرًا للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى، ومع ذلك أكدت أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل، تهديدًا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه «لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة».

بداية ظهور المتحور الجديد

ظهر تحديد المتحور الجديد لأول مرة في الصين في شهر فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل، ويعد سلالة من متحور «أوميكرون البديل» المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور «EG.5» إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبتت فعاليتها في الحماية من سلالة «أوميكرون»، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد ايريس «EG.5»

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للمتحور الجديد في الوقت الراهن: «الحمى- التهاب الحلق- سيلان الأنف- السعال- آلام الجسم والعضلات- التعب والإسهال».

أكدت منظمة الصحة العالمية،أنه في حال ظهور أي من الأعراض السابقة، ينصح بطلب المساعدة الطبية فورًا، حيث قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي من شأنها أن تقلل من حدة الأعراض، كما يمكن أن يتطلب الأمر تناول مضاد حيوي حسب الحالة.

حقيقة ظهور المتحور إيريس في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المتحور الجديد «أيريس» عبارة عن صورة مماثلة لفيروس أوميكرون، ولكن لم يتم رصد أي حالات شديدة العدوى في مصر حتى الأن، موضحًا أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق، قائلًا: «احنا نحترم أي انتاج فيروسي مهما كان سببه ومهما كانت شدته، خاصة بالنسبة للناس التي تعاني من أمراض مزمنة أو من أمراض القلب والوعية الدموية».

وتابع «تاج الدين»، في تصريحات تليفزيونية، أن وباء كورونا كوفيد- 19 لم ينتهي عالميًا، ولكن الحالة الوبائية والانتشار الكبير وحدة المرض هي التي انتهت، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا تحور إلى كمية فيروسات كبيرة جدا، وهو أمر طبيعي جدا خاصة في الفيروسات المتعلقة بالجهاز التنفسي، والتي منها فيروس كورونا، والأنفلونزا.

كما أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن دور البرد المنتشر في الفترة الحالية بين المواطنين نتيجة إصابتهم بمتحور فيروس كورونا المعروف باسم «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن الإصابات لا تحتاج في أغلبها الذهاب للمستشفى أو الحجز في العناية المركزة.

وأوضح، أن اللجنة لم تعدل البروتوكول العلاجي تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد EG 5، والذي يعد آخر متحورات فيروس كورونا الفترة الأخيرة إلى جانب النصح باستمرار تلقي نفس اللقاحات والعلاج.