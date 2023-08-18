بريطانيا توقع ثلاثة عقود بقيمة 90 مليون استرلينى لتوفير معدات دفاع جوى لأوكرانيا

وقعت وزارة الدفاع البريطانية، بالنيابة عن الصندوق الدولى لأوكرانيا، ثلاثة عقود لتوفير معدات دفاع جوى لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 90 مليون جنية أسترلينى (أكثر من 114 مليون دولار).

وجاء فى بيان على موقع حكومة المملكة المتحدة الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه العقود تشمل عقدا بقيمة 56 مليون جنية استرلينى للأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار مع شركة الدفاع النرويجية كونجسبرج وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوى.

وينص العقد مع كونجسبرج على شراء أنظمة مضادات طائرات بدون طيار مثبتة على مركبات لاكتشاف أو تعقب أو تدمير أو تعطيل أنظمة الطائرات بدون طيار، ويمكن أن يعمل النظام بشكل فردى أو كجزء من شبكة متكاملة لتعطيل أو تدمير الطائرات بدون طيار.

وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن أنظمة الدفاع الجوى لديها القدرة والمرونة على النشر السريع لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية فى أوكرانيا أو استخدامها على خط المواجهة.

يذكر أن توقيع العقود يأتى فى الوقت الذى سلمت فيه بريطانيا مجموعة جديدة من طائرات الاستطلاع الجوى بدون طيار إلى أوكرانيا وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتدريب على الأنظمة والتى تشكل مجموعة من أكثر من 100 طائرة بدون طيار.

وتم إنشاء الصندوق الدولى لأوكرانيا من قبل الممكلة المتحدة وشركاء دوليين وتم جمع أكثر من 770 مليون جنيه إسترلينى بفضل المساهمات من قبل المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وأيسلندا ولتوانيا.