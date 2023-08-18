"تعليم مطروح" ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة صباح غدا السبت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولى، والتربية الدينية فترة ثانية، أمام لجنة مجمع أبوبكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح والتي تم تخصيصها لأداء الطلاب الامتحان من جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تسليم رئيس لجنة الامتحان كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف شحاته أن مديرية التعليم بمطروح حريصة على توفير الأجواء الآمنة والهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع كافه الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذيه فى نطاق المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وتابع أن المديرية خصصت استراحتين واحدة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدور الثاني والأخرى للمعلمات المنتدبات بمدينة مرسي مطروح، مشيرا إلى توافر سبل الإقامة الجيدة التي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري وذلك علي غرار ما تم خلال امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية يونيو الماضي .

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التعليم بمطروح خصص أماكن لمبيت الطلاب القادمين من مدن ومراكز المحافظة البعيدة خارج مدينة مرسي مطروح ولديهم دور ثان وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا للبنات، ومجمع الصفتي للبنين، حيث المبيت ليلة الامتحان ومغادرة الطلاب عقب أداء الامتحان .