النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن للمواد شديدة الاشتعال بالحوامدية

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اندلاع حريق مخزن للمواد شديدة الاشتعال داخل منزل مكون من طابقين بشارع "جسر المنوات" بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.

وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد مما تختص به النيابة الإدارية ولائيا تمهيدًا لإحالته للتحقيق أمام النيابة المختصة ،

وحيال ما تم تداوله بالمواقع الإلكترونية المختلفة اليوم الجمعة الموافق ۱۸ / ۸ / ۲۰۲۳، بشـأن حـادث اندلاع حريق - ليلة أمس الخميس - بمخـزن للمـواد شديدة الاشتعال داخل منزل مكون من طابقين بشارع "جسر المنوات" بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.