بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 4 إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي

لقيت مسنتان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، نتيجة حادث انقلاب سيارة بالكيلو 79 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي، والتحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة ذات المستشفى.



استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين باسم سعاد عبدالسلام عبد الحميد 65 سنة، وسعدية حسن عبد الحميد 65 سنة، باكوس الإسكندرية.

كما استقبل المستشفى 4 مصابين هم: منار عبدالباقى محمد الاكرت 20 سنة، تعاني من جرح قطعى بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، ومنى عبدالسلام عبدالحميد 50 سنة، تعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمه واشتباه استرواح هوائى بالصدر، ومروان عبدالباقى محمد الاكرت 27 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم والذراع الأيمن، وهاله عبدالسلام عبدالحميد 38 سنة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم والصدر.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.