رحيل عالم الاجتماع الأمريكي هاورد بيكر

توفي الأمريكي هاورد بيكر، عن عمر يناهز 95 عاما، المتخصص في علم الاجتماع الحديث والمعروف بتحليله المبتكر في شأن الانحراف، بحسب ما أعلنت زوجته.

وقالت المصورة ديان هاغامان "توفي هاوي بسلام داخل منزله في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا".

وفي عمله الأكثر شهرة "آوتسايدرز" (1963)، أعاد هاورد تعريف الانحراف كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية، إذ ليست أفعال الفرد بحد ذاتها ما تصنفه على أنه عاصي بل نظرة الآخرين.

وأدرك بيكر الذي أكمل دراسته في شيكاغو، أنه يستطيع في الوقت نفسه العمل كباحث والتزام المجال الموسيقي. وكانت نوادي الجاز مجال دراسته الأول.

وتوصّل من خلال الملاحظات التي استخلصها في مجال موسيقى الجاز، إلى تحليل يتمثل في أن الأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم غير مندمجين بصورة كبيرة في المجتمع هم في الواقع مندمجون جدا في مجموعتهم الفرعية المنتمين إليها.

ومع أنه كان أستاذا في جامعة نورث وسترن الشهيرة قرب شيكاغو، فإن أعماله كانت تحظى باهتمام تحديدا في فرنسا التي كان يزورها باستمرار خلال مراحل حياته الأخيرة.

وكتبت الرابطة الفرنسية لعلم الاجتماع عبر موقع "إكس" تويتر سابقا، "غادرنا عالم اجتماع عظيم جدا ".