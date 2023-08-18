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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 5 أشخاص جراء انهيار جزء من بئر في الهند

انهيار بئر
انهيار بئر
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 أعلنت السلطات الهندية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار جزء من بئر في إحدى القرى بمنطقة "رانشي" في ولاية "جهارخاند". 
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن الحادث وقع في قرية قرية «بيسكا» التي تبعد نحو 70 كيلومترا من «رانشي» عاصمة الولاية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

رانشي الهند