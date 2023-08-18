مقتل 5 أشخاص جراء انهيار جزء من بئر في الهند

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:26 ص

أعلنت السلطات الهندية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار جزء من بئر في إحدى القرى بمنطقة "رانشي" في ولاية "جهارخاند".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن الحادث وقع في قرية قرية «بيسكا» التي تبعد نحو 70 كيلومترا من «رانشي» عاصمة الولاية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.