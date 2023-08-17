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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"واس": أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في التخفيف من معاناته

مندوبة أمريكا لدى
مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا جرينفيلد
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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تقديم دعم ميزانية بقيمة 1،2 مليار دولار للحكومة اليمنية، مما سيساعد في التخفيف من عواقب الوضع الاقتصادي الحاصل هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء ضمن إحاطة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة الأمريكية ليندا جرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وسلطت المندوبة الأمريكية الضوء على نجاح عملية تفريغ مخزن ناقلة النفط "صافر" التي قادتها الأمم المتحدة، وأنه تم نقل كامل كمية النفط من الناقلة المتداعية إلى ناقلة جديدة اسمها "اليمن".

وأكدت المندوبة الأمريكية أن عملية تفريغ خزان "صافر" مثلت نموذجًا مثاليًا عن التعاون الدولي وما يمكن تحقيقه بالعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

الولايات المتحدة السعودية الامم المتحده