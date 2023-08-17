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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة تحضير حلوى "المافن" بالمنزل.. تعرفوا عليها

حلوي المافن
حلوي المافن
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تعد حلوى المافن من أكثر  الحلوي المفضلة لدي الأسر؛ لذا نقدم طريقة تحضير  المافن بالمنزل :

المقادير:

 طحين : كوبان
-الزبدة : 150 غراماً (مذابة)
- 2 بيضة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا 
- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان
 ملح : نصف ملعقة صغيرة
حليب : نصف كوب
- سكر : ثلاث أرباع الكوب 


طريقة التحضير 

1. اخفقي الزبدة مع البيض والسكر والحليب والفانيلا حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس.
2. انخلي الطحين مع البيكنج باودر والملح ثم أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة حتى تتجانس المكونات.

3. وزعي الخليط على صينية المافن المطبنة بالورق الخاص وأدخليها لفرن محمى مسبقا على حرارة 375 درجة لمدة 20 دقيقة.

طريقة التحضير المقادير حلوي المافن المكونات